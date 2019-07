MS v silniční cyklistice: program

V pořadí už 92. Mistrovství světa v silniční cyklistice 2019 se uskuteční v britském Harrogate. Jak se bude dařit Čechům nebo Peteru Saganovi, který vyhrál MS v letech 2015 – 2017?

PROGRAM a VÝSLEDKY – ČEŠI a SLOVÁCI (NOMINACE) – ŽIVÝ PŘENOS

Foto: ČTK/BELGA/YUZURU SUNADA

Hodnocení MS v silniční cyklistice: 8,5 /10

Datum a místo: 22. – 29. září 2019, Harrogate, hrabství Yorkshire, Anglie

22. – 29. září 2019, Harrogate, hrabství Yorkshire, Anglie Kurzové sázení: vsadit půjde na všechny závody

MS v silniční cyklistice 2019 Yorkshire: program závodů, výsledky, trasa

Mistrovství světa v silniční cyklistice 2019 se uskuteční v anglickém hrabství Yorkshire, konkrétně bude hlavním centrem dění Harrogate, a to v termínu 22. – 29. září 2019. Program slibuje spoustu závodů, včetně časovek. Podívejte se na aktuální formu cyklistů a vsaďte si na MS zdarma zde.

Tabulka bude postupně doplňována o výsledky jednotlivých závodů. Proti loňskému roku neuvidíme týmové časovky žen a mužů, ale pouze jednu smíšenou týmovou časovku. A v ní bude zajímavé sledovat, kolik účastníků MS na dráze v Polsku se prosadí i na tomto MS.

MS v silniční cyklistice 2019 v Yorkshire, Harrogate, Anglie - program závodů a výsledky Týmové časovky Datum Čas Závod Výsledky 22. září 2019 ?? Smíšená

(28 km)



Individuální časovky Datum Čas Závod Výsledky 23. září 2019 ?? Juniorky

(14 km)

?? Junioři

(28 km)

24. září 2019 ?? Muži do 23 let

(32.5 km)

?? Ženy Elite

(32.5 km)

25. září 2019 ?? Muži Elite

(54 km)

Silniční závody Datum Čas Závod Výsledky 26. září 2019 ?? Junioři

(144.5 km)

27. září 2019 ?? Juniorky

(91.5 km)



?? Muži do 23 let

(192.5 km)

28. září 2019 ?? Ženy Elite

(149.5 km)

29. září 2019 ?? Muži Elite

(284.5 km)



Veškeré profily a mapy tras si prohlédněte zde na oficiálním webu MS.

MS cyklistika 2019 Yorkshire, Velká Británie: informace, závody na UCI R oad World Championships)

Teprve počtvrté v historii se Mistrovství světa v cyklistice uskuteční ve Velké Británii – po šampionátech v roce 1922 v Liverpoolu, 1970 v Leicesteru a 1982 v Goodwoodu se letos závodníci v termínu 22. – 29. září 2019 přesunou do Harrogate v hrabství Yorkshire. A protože se pojede MS až na podzim, tak bude pro konečné ambice cyklistů důležité počasí. Deštivá Anglie totiž vyhovuje úplně jiným závodníkům, než modré nebe.

Pojede se vždy silniční závod a časovka, a to v kategoriích Elite (muži i ženy), do 23 let (jen muži) a junioři / juniorky. Celé mistrovství zahájí smíšená týmová časovka.

Mistrovství světa v silniční cyklistice 2019 – Češi, Slováci (nominace)

Oficiální nominace české reprezentace na MS v cyklistice 2019 v Harrogate, Yorkshire najdete v tabulce. Loni Česko reprezentovalo rekordních 21 jezdců, stejný počet potom i Slováky. Jak tomu bude letos a kterří závodníci přijedou reprezentovat jen pár dní po náročném závodu La Vuelta 2019? Dočkáme se i některého Čecha, který letos pojede Tour de France? Tipovat v tuto chvíli českou nominaci je jako hrát Ruletu.

Češi a Slováci na MS v silniční cyklistice 2019, Harrogate, Yorkshire, Anglie Kategorie Češi Slováci junioři juniorky muži do 23 let muži Elite ženy Elite

Cyklistika: MS 2019 Anglie na TV ČT Sport živě: online přenos, live stream

Spoustu závodů z MS v silniční cyklistice 2019 z anglického Yorkshire bude živě vysílat stanice ČT Sport, a to jak v televizi, tak také online na svých webových stránkách. Stejně tomu bylo i na předchozím šampionátu v rakouském Innsbrucku.

Foto: Internet

MS v silniční cyklistice 2018 Innsbruck: program, výsledky, trasa

Mistrovství světa v silniční cyklistice 2018 se uskuteční v rakouském Innsbrucku v termínu 23. – 30. září 2018. Zaútočí Peter Sagan v Tyrolsku na další, v pořadí už čtvrtý titul za sebou?

Tabulka bude postupně doplňována o výsledky jednotlivých závodů.

Aktualizováno: Novým mistrem světa se stal Alejandro Velverde. Skvěle si počínal i český závodník Roman Kreuziger, který skončil na 6. místě a stanovil tak dosavadní české maximum.

MS v silniční cyklistice 2018 v Innsbrucku - program závodů a výsledky Týmové časovky Datum Čas Závod Výsledky 23. září 2018 10:00 Ženy (54.5 km) 1. Canyon SRAM Racing (GER)

2. Boels - Dolmans Cycling Team (NED)

3. Team Sunweb (NED) 14:30 Muži (62.8 km) 1. Quick-Step Floors (BEL)

2. Team Sunweb (GER)

3. BMC Racing Team (USA)

12. Elkov-Author (CZE)

21. Dukla Banská Bystrica (SVK) Individuální časovky 24. září 2018 10:00 Juniorky (20 km) 1. Ammerlaan (NED)

2. Alessio (ITA)

3. Backstedt (GBR)

29. Hájková (CZE)

40. Jandová (CZE)

42. Machálková (SVK)

44. Paulechová (SVK) 14:30 Muži do 23 let (27.8 km) 1. Bjerg (DEN)

2. van Moer (BEL)

3. Jorgensen (DEN)

19. Otruba (CZE)

53. Štoček (SVK)

58. Babič (SVK) 25. září 2018 10:00 Junioři (27.8 km) 1. Evenepoel (BEL)

2. Plapp (AUS)

3. Piccolo (ITA)

34. Kelemen (CZE)

56. Foltán (SVK)

63. Kubiš (SVK) 14:30 Ženy Elite (27.8 km) 1. van Vleuten (NED)

2. van der Breggen (NED)

3. van Dijk (NED)

38. Korvasová (CZE)

48. Jaseková (SVK)

26. září 2018 14:00 Muži Elite (52.5 km) 1. Dennis (AUS)

2. Dumoulin (NED)

3. Campenaerts (BEL)

14. Bárta (CZE)

25. Černý (CZE)

52. Čanecký (SVK) Silniční závody 27. září 2018 09:00 Juniorky (71.7 km) 1. Stigger (AUT)

2. Le Net (FRA)

3. Boilard (CAN)

16. Jandová (CZE)

27. Hájková (CZE)

59. Machálková (SVK)

64. Sásková (CZE)

71. Paulechová (SVK)

75. Hrtánková (SVK) 14:30 Junioři (132.4 km) 1. Evenepoel (BEL)

2. Mayrhofer (GER)

3. Fancellu (ITA)

12. Vacek (CZE)

28. Gajdula (SVK)

42. Řepa (CZE)

47. Bugár (SVK)

65. Mikšaník (CZE)

69. Bouček (CZE)

73. Kelemen (CZE)

Hník (CZE) DNF 28. září 2018 12:00 Muži do 23 let (179.9 km)

1. Hirschi (SUI)

2. Lambrecht (BEL)

3. Hanninen (FIN)

34. Ťoupalík (CZE)

60. Otruba (CZE)

Štoček (SVK) DNF

Tyrpekl (CZE) DNF 29. září 2018 12:00 Ženy Elite (156.2 km) 1. van der Breggen (NED)

2. Spratt (AUS)

3. Guderzo (ITA)

Korvasová (CZE) DNF

Medveďová (SVK) DNF

Jaseková (SVK) DNF 30. září 2018 09:30 Muži Elite (258.5 km) 1. Valverde (SPA)

2. Bardet (FRA)

3. Woods (CAN)

4. Dumoulin (NED)

5. Moscon (ITA)

6. Kreuziger (CZE)

17. Hirt (CZE)

Černý, Štybar, Hník, Kukrle (CZE) DNF

P.Sagan, J.Sagan, Čanecký, Tybor, Baška, Haring, Mahďat (SVK) DNF

Mistrovství světa v silniční cyklistice 2018 – Češi, Slováci (nominace)

Oficiální nominace české reprezentace na MS v cyklistice 2018 v Insbruku najdete v tabulce. Česko bude reprezentovat rekordních 21 jezdců. Slováci pošlou do boje rovněž 21 závodníků.

Češi a Slováci na MS v silniční cyklistice 2018, Innsbruck, Rakousko Kategorie Češi Slováci junioři Jakub Bouček Adam Foltán

Jakub Hník Lukáš Kubiš

Petr Kelemen Marek Gajdula Vladimír Mikšaník Marek Bugár

Vojtěch Řepa Karel Vacek juniorky Markéta Hájková

Petra Machálková

Veronika Jandová Júlia Hrtánková

Tereza Sásková Radka Paulechová muži do 23 let Karel Tyrpekl Adrián Babič

Jakub Otruba Matúš Štoček

Adam Ťoupalík muži Elite Zdeněk Štybar Peter Sagan Roman Kreuziger Juraj Sagan Jan Bárta

Erik Baška

Josef Černý

Martin Mahďar

Jan Hirt Patrik Tybor

Michael Kukrle Martin Haring

Karel Hník Marek Čanecký Ján Andrej Cully (pouze časovka) Juraj Bellan (pouze časovka) Samuel Oros (pouze časovka) ženy Elite Nikola Nosková Tereza Medveďová

Tereza Korvasová Tatiana Jaseková

MS v silniční cyklistice 2017 Bergen: program závodů, výsledky, trasa

Čeští cyklisté díru do světa na MS 2017 neudělali, nejlepší umístění vybojovali junior Sedláček v časovce (11. místo), Štybar v posledním královském závodě (14. místo) a další junor Holec (16. místo).

Slováci mohou být právem pyšní na Petera Sagana, kterému se opět povedlo zvítězit a vybojovat pro Slovensko už třetí zlatou medaili z posledních 3 šampionátů.

MS v silniční cyklistice 2017 v Bergenu - program závodů a výsledky Týmové časovky Datum Čas Závod Výsledky 17. září 2017 12:05 Ženy (42.5 km) 1. Team Sunweb

2. Boels Dolmans

3. Cervélo-Bigla 15:35 Muži (42.5 km) 1. Team Sunweb

2. BMC

3. Team Sky Individuální časovky 18. září 2017 10:35 Juniorky (16.1 km) 1. Pirrone (ITA)

2. Vigilia (ITA)

3. Fasnacht (AUS) 13:05 Muži do 23 let (37.2 km) 1. Bjerg (DEN)

2. McNulty (USA)

3. Ermenault (FRA) 19. září 2017 11:35 Junioři (21.1 km) 1. Pidcock (GBR)

2. Puppio (ITA)

3. Maciejuk (POL)

11. Sedláček (CZE)

16. Holec (CZE) 15:55 Ženy Elite (21.1 km) 1. van Vleuten (NED)

2. van der Breggen (NED)

3. Garfoot (AUS) 20. září 2017 13:05 Muži Elite (31 km) 1. Dumoulin (NED)

2. Roglič (SLO)

3. Froome (GBR)

24. Bárta (CZE) Silniční závody 22. září 2017 10:05 Juniorky (76.4 km) 1. Pirrone (ITA)

2. Jorgensen (DEN)

3. Paternoster (ITA)

53. Machálková (SVK) 13:15 Muži do 23 let (191 km) 1. Cosnefroy (FRA)

2. Kamna (GER)

3. Svengaard (DEN)

34. Schlegel (CZE)

74. Lehký (CZE)

98. Otruba (CZE)

115. Cully (SVK) 23. září 2017 09:30 Junioři (135.5 km) 1. Johansen (DEN)

2. Rastelli (ITA)

3. Gazzoli (ITA)

21. Štoček (SVK)

35. Sedláček (CZE)

52. Blaško (SVK)

59. Měšťan (CZE)

69. Vacek (CZE)

78. Bárta (CZE)

124. Holec (CZE)

DNF Klabouch (CZE)

DNF Foltán (SVK)

DNF Meriač (SVK) 13:15 Ženy Elite (152.8 km) 1. Blaak (NED)

2. Garfoot (AUS)

3. Dideriksen (DEN)

DNF Pavlendová (SVK) 24. září 2017 10:05 Muži Elite (27.5 km) 1. P. Sagan (SVK)

2. Kristoff (NOR)

3. Matthews (AUS)

14. Štybar (CZE)

45. J. Sagan (SVK)

48. Kreuziger (CZE)

79. Bárta (CZE)

127. Polnický (CZE)

DNF Vakoč (CZE)

DNF Černý (CZE)

DNF Kolář (SVK)

DNF Baška (SVK)

DNF Čanecký (SVK)

DNF Tybor (SVK)

Mistrovství světa v silniční cyklistice 2017 – Češi, Slováci a výsledky

Oficiální nominace české reprezentace na MS v cyklistice 2017 v Bergenu čítá 16 závodníků. Slovenská nominace zahrnuje 13 jmen.

Kurz na třetí titul v řadě pro Petera Sagana určitě stojí za vyzkoušení. Jeho závod se pojede 24. září od 10:05, tedy na závěr celého MS.

Češi a Slováci na MS v silniční cyklistice 2017, Bergen, Norsko Kategorie Češi Slováci junioři Vojtěch Sedláček Matúš Štoček Richard Holec Matej Blaško Karel Vacek Adam Foltán Tomáš Bárta Tomáš Meriač Petr Klabouch Matouš Měšťan juniorky - Petra Machálková muži do 23 let Michal Schlegel Ján Andrej Cully Jakub Otruba Roman Lehký muži Elite Zdeněk Štybar Peter Sagan Roman Kreuziger Juraj Sagan Petr Vakoč Patrik Tybor Jan Bárta Erik Baška Josef Černý Marek Čanecký Jiří Polnický Michael Kolář ženy Elite Nikola Nosková Alžbeta Pavlendová

Přijedou na MS v cyklistice nejlepší závodníci i po Vueltě 2017?

Na tomto MS nechybí široká světová špička, která se představila na Tour de France nebo oblíbeném závodě Paříž - Roubaix. Kromě zmíněného Sagana například Michael Matthews, Michał Kwiatkowski, Greg Van Avermaet, Edvald Boasson Hagen, Tom Dumoulin, Tim Wellens a spoustu dalších.

Své týmy doplnili také další skvělí závodníci, kteří nedávno zdolávali kopce na populárním závodě La Vuelta 2017. - v sestavě USA například nechybí Tejay van Garderen, za Holanďany pojede Wout Poels a za Rusy Ilnur Zakarin. Italové se naopak musí obejít bez Vincenza Nibaliho, který má nějaké drobné zranění a musel tak šampionát vynechat.